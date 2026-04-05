Вэнс готов подключится к переговорам с Ираном – СМИ

Участие в переговорах с Ираном, если стороны договорятся о прямой встрече, может принимать Вэнс. Сейчас контакты с Ираном через посредников пытаются наладить Уиткофф и Кушнер.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс может принять участие переговорах с Ираном в случае прямых контактов, пишет со ссылкой на источники газета Politico.

Уточняется, что Вэнс, который сейчас действует за кулисами, может присоединиться к переговорам, если текущие контакты с иранской стороной через посредников приведут к прямым переговорам сторон.

"Вэнс остается в резерве и готов подключиться к чувствительным переговорам с Ираном, если кулуарные контакты увенчаются личной встречей с представителями иранского руководства"

– Politico

Сейчас переговорами заняты спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер, если им удастся достигнуть прогресса, Вэнс присоединится к переговорам.

Ранее в Белом доме отметили большую роль Вэнса в усилиях, направленных на дипломатическое урегулирование ситуации.

"У президента Трампа есть выдающаяся команда по национальной безопасности, включая вице-президента Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые совместно работают над возможностью мирного соглашения"

– представитель Белого дома Анна Келли