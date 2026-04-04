Иран отказался от перемирия с США

Тегеран отверг идею Вашингтона о временном прекращении огня – власти Исламской Республики считают необходимым полноценный мир при соблюдении ряда условий.

Руководство Ирана не согласно на временное перемирие с США, сообщает иранское агентство Tasnim.

В заявлении говорится, что соответствующее сообщение было передано Пакистану.

Иранская сторона вместо временного прекращения огня считает необходимой полную остановку боевых действий. Однако полноценный мир, считают в ИРИ, может быть заключен только при соблюдении ряда требований, предъявленных Тегераном. В их числе – согласование протокола по безопасному проходу судов через Ормузский пролив, а также отмена антииранских санкций, передает агентство IRNA.

Кроме того, власти Исламской Республики выдвигают в качестве условия содействие в восстановлении страны после окончания войны. Еще одно требование – отказ от любых атак в регионе.

Ранее американское издание Axios сообщало о проходящих между Ираном и США при участии посредников переговорах: рассматривалось прекращение огня на 45 суток.