Управление Ормузом не включено в меморандум США и Ирана – Багаи

Официальный представитель дипведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в меморандуме США и Ирана не будет вопросов управления Ормузским проливом. По словам Багаи, управление водной артерией будет находиться в компетенции стран Персидского залива.

"Что касается Ормузского пролива в меморандуме, мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет управляться пролив, решается прибрежными странами"

– Эсмаил Багаи

В рамках документа, который планируют подписать Тегеран и Вашингтон, Иран откроет Ормузский пролив и будет содействовать восстановлению судоходства, сообщает The Washington Post. Также проект меморандума обязывает Иран ликвидировать запасы урана высокой степени обогащения.