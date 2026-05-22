Управление Ормузом не включено в меморандум США и Ирана – Багаи

Карта Ирана с Ормузским проливом
В МИД ИРИ заявили, что в проект меморандума не войдут вопросы управления Ормузским проливом. Это проблема будет решаться "прибрежными странами".

Официальный представитель дипведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил, что в меморандуме США и Ирана не будет вопросов управления Ормузским проливом. По словам Багаи, управление водной артерией будет находиться в компетенции стран Персидского залива. 

"Что касается Ормузского пролива в меморандуме, мы не обсуждаем детали соглашения. Вопрос о том, как будет управляться пролив, решается прибрежными странами"

– Эсмаил Багаи 

В рамках документа, который планируют подписать Тегеран и Вашингтон, Иран откроет Ормузский пролив и будет содействовать восстановлению судоходства, сообщает The Washington Post. Также проект меморандума обязывает Иран ликвидировать запасы урана высокой степени обогащения.

