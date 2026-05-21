Кобахидзе поприветствовал акцию протеста грузинской оппозиции

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти видят позитивный момент в грядущей акции протеста оппозиции возле здания парламента. По словам политика, для противников действующей власти это будет очередным проявлением политического бессилия.
"Проводить собрания может каждый в нашей стране. Думаю, это хорошо, пусть еще раз покажут свое беспомощное лицо 26 мая"
– Ираклий Кобахидзе
По словам Кобахидзе, власти отказали организаторам в установке сцены возле здания парламента страны, так как в этот день запланированы праздничные мероприятия, что создает сложные логистические условия.
Ранее один из организаторов акции, лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе заявил, что оппозиция не будет прибегать к радикальным акциям на митинге 26 мая, однако готовит "сюрпризы".