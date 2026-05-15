У ЕС не получится поссорить Грузию и Армению – Кобахидзе

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе исключает возможность влияния стран ЕС на отношения Грузии и Армении. Республики сохранят тесное сотрудничество и дружеские отношения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки противопоставить грузинскую сторону Армении не увенчаются успехом. Об этом глава кабинета министров сообщил в эфире телеканала "Имеди"

"Что касается сравнения с Арменией, для нас это немного неудобная тема, потому что мы соседи, у нас очень дружеские отношения и стратегическое партнёрство. Исходя из этого, с нашей стороны неправильно сравнивать себя с Арменией. Мы, конечно, не будем этого делать — это было бы неверно"

— Ираклий Кобахидзе

В качестве примера Кобахидзе привел недавнее высказывание одного из европейских руководителей, который назвал армянскую территорию наиболее коротким транзитным маршрутом из Центральной Азии в Европу.

Грузинский премьер поставил под сомнение компетентность чиновников ЕС в вопросах географии, упомянув это в ряду других проблем европейской бюрократии.

"По-видимому, наряду со стагнацией и другими проблемами, европейские бюрократы не сильны и в географии"

— Ираклий Кобахидзе

Данное заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о региональных логистических маршрутах и стратегической роли Южного Кавказа.