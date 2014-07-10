Иран и США обсудят ядерную тематику после подписания соглашения о мире — Багаи

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что тема обогощение урана будет подниматься в переговорах Тегерана и Вашингтона, но только после заключения мирного соглашения.

США и Иран обсудят все вопросы по ядерной тематике, но исключительно после того, как договорятся об окончании войны, такое заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Он отметил, что обсуждение обогащенного урана Ирана состоятся не ранее, чем через 60 дней после заключения сделки о мире.

Также он подчеркнул, что иранская сторона готова обсуждать с США вопросы, связанные с атомом, однако все должно происходить "на справедливых условиях".

"Условлено, что как только работа над меморандумом (об окончании войны - прим. ред.) будет окончена, в течение 60 дней стороны будут обсуждать ряд деталей меморандума, которые требуют дискуссий, а также ряд других тем, одной из тем, которые будут обсуждаться, являются связанные с атомом вопросы"

— Эсмаил Багаи