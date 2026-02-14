Азербайджан построит газотурбинную электростанцию в Сербии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня своим указом утвердил соглашение о строительстве газотурбинной электростанции в Сербии, которая будет разработана и построена азербайджанскими специалистами.

Азербайджанские специалисты разработают, спроектируют, построят и возьмут под свое управление газотурбинную электростанцию в Сербии: президент Азербайджана Ильхам Алиев своим соответствующим указом утвердил соглашение об этом между правительствами Азербайджана и Сербии.

После вступления соглашения в силу Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) обеспечит выполнение всех его положений, говорится в документе, сообщает Report.

Министерству иностранных дел Азербайджана по завершении всех внутренних процедур, необходимых для вступления соглашения в силу, поручено направить правительству Сербии соответствующее уведомление.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля 2026 года в Белграде состоялось первое заседание Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, в котором приняли участие главы двух государств. Ильхам Алиев указал на то, что отношения Баку и Белграда в энергетике развиваются в многопрофильном формате, напомнив, что некоторое время назад Азербайджан стал экспортировать газ в Сербию, а теперь было решено увеличить объемы экспорта.

Кроме того, Азербайджан теперь также будет заниматься преобразованием поставляемого в Сербию газа, в результате чего будут получены новые объемы чистой электроэнергии, отметил азербайджанский лидер.