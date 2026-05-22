На Каспии начали строить дорогу к Всероссийскому детскому центру "Дагестан"

Дагестанские строители начали возводить дорогу к Всероссийскому детскому центру "Дагестан" в Дербентском районе республики, который войдет в состав Каспийского прибрежного кластера.

Вскоре в Дагестане появится удобная подъездная дорога к Всероссийскому детскому центру (ВДЦ) "Дагестан", который возводится на побережье Каспийского моря и станет частью Каспийского прибрежного кластера, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Дербентском районе начато строительство автомобильной дороги "Подъезд к ВДЦ "Дагестан" от федеральной трассы Р-217 "Кавказ" на 914-м километре. Работы ведутся на участке протяженностью 9,113 километра"

Дорога возводится в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" – она будет легкой, но надежной, с двухслойным асфальтобетонным покрытием, с обустроенными пересечениями и примыканиями. Закончат ее строительство до 30 декабря 2027 года, пояснили в ведомстве, передает портал "Это Кавказ".

ВДЦ "Дагестан" вскоре станет частью нового морского курорта на побережье Каспийского моря, гдн летом будут отдыхать и учиться дети из разных регионов страны.
 

