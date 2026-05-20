Дагестан стал хитом летнего туристического сезона

Дагестан - одно из самых перспективных и востребованных направлений нынешнего летнего туристического сезона, туристические локации региона предлагают путешественникам экзотику по доступной цене.

Проанализировав актуальные тренды отдыха нынешним летом, эксперты центра компетенций в сфере туризма Роскачества назвали Дагестан одним из самых перспективных направлений нынешнего высокого сезона, передает пресс-служба Минтуризма Дагестана.

"Кавказское побережье Каспийского моря - хит этого года. Махачкала, Каспийск и Избербаш стремительно превращаются в центры притяжения для тех, кто ищет экзотику по доступной цене"

Из преимуществ отдыха на Кавказе специалисты выделяют небольшую загруженность инфраструктуры, вполне демократические цены на проживание и питание, которые значительно ниже черноморских, ну и, конечно, теплое море для любителей пляжного отдыха и возможность устроить горный трекинг для любителей экстрима или посетить древние аулы для любителей познавательного туризма, передает портал "Это Кавказ".

Повышенный интерес к более спокойному и менее перегруженному отдыху – тренд нынешнего сезона, и российские туристы все чаще выбирают именно такую альтернативу традиционным массовым курортам. В то же время активное развитие туристической инфраструктуры на Северном Кавказе предоставляет им дополнительные возможности для комфортного и доступного отдыха.

Напомним, ранее мы писали о том, что нынешним летом иностранных гостей из мусульманских стран в Дагестане встретит новый туристический маршрут "Салам, Дагестан", специально ориентированный на них, сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов. На начало июня текущего года запланирована организация информационно-ознакомительного тура по программе этого маршрута для 25 туроператоров из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.