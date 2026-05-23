В Грузии отправили под стражу экс-замглавы СГБ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Левана Ахобадзе арестовали по обвинению в получении крупной взятки. За 250 тыс лари бывший госслужащий обещал помощь предпринимателю.

Суд в Тбилиси отправил под стражу экс-замглавы СГБ Грузии Левана Ахобадзе. Бывшего высокопоставленного силовика обвиняют в получении крупной взятки. 

Согласно материалам дела, экс-чиновник пообещал представителю бизнес-среды помощь в возврате средств. За свои услуги Ахобадзе запросил 500 тыс лари, однако затем стороны "сторговались" на 250 тыс. 

Экс-силовика задержали сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ. Ахобадзе теперь грозит до 15 лет тюрьмы за использование своего служебного положения в целях обогащения. 

