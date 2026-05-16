Израиль усилил свое присутствие в секторе Газа с начала перемирия — СМИ

WSJ: Израильская армия нарастила военное присутствие в Газе с начала перемирия с ХАМАС. Усиление ЦАХАЛ происходит на фоне отсутствия прогресса в переговорах с ХАМАС.

Подразделения ЦАХАЛ заняли дополнительные территории в секторе Газа с начала перемирия в октябре 2025 года. По информации The Wall Street Journal (WSJ), военные Израиля заняли дополнительные 6% территории, а также создали семь новых аванпостов в палестинском анклаве.

Израильская армия также продолжает выявлять подземные коммуникации ХАМАС и сносить здания на территории анклава. Вместе с этим военные еврейского государства также установили контроль над шоссе Салах ад-Дина, которое идет с севера на юг Газы.

По данным издания, закрепление израильских войск в Газе происходит на фоне отсутствия прогресса на переговорах с ХАМАС. Палестинские радикалы отказываются от демилитаризации, что развязывает руки израильской армии.

Ранее The Times of Israel сообщал, что военное руководство Израиля уже готовится к новой операции в анклаве. Отмечается, что израильская армия будет действовать более решительно и активно, так как больше нет необходимости оглядываться на положение заложников.