Вестник Кавказа

Израиль усилил свое присутствие в секторе Газа с начала перемирия — СМИ

Карта Израиля
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
WSJ: Израильская армия нарастила военное присутствие в Газе с начала перемирия с ХАМАС. Усиление ЦАХАЛ происходит на фоне отсутствия прогресса в переговорах с ХАМАС.

Подразделения ЦАХАЛ заняли дополнительные территории в секторе Газа с начала перемирия в октябре 2025 года. По информации The Wall Street Journal (WSJ), военные Израиля заняли дополнительные 6% территории, а также создали семь новых аванпостов в палестинском анклаве. 

Израильская армия также продолжает выявлять подземные коммуникации ХАМАС и сносить здания на территории анклава. Вместе с этим военные еврейского государства также установили контроль над шоссе Салах ад-Дина, которое идет с севера на юг Газы.

По данным издания, закрепление израильских войск в Газе происходит на фоне отсутствия прогресса на переговорах с ХАМАС. Палестинские радикалы отказываются от демилитаризации, что развязывает руки израильской армии. 

Ранее The Times of Israel сообщал, что военное руководство Израиля уже готовится к новой операции в анклаве. Отмечается, что израильская армия будет действовать более решительно и активно, так как больше нет необходимости оглядываться на положение заложников.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.