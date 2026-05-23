Авиакомпания Flyone Armenia запустила рейсы из Еревана в Батуми

Компания Flyone Armenia запустила новые регулярные рейсы из Еревана в Батуми и будет выполнять прямые полеты по этому маршруту три раза в неделю.

В Армении авиакомпания Flyone Armenia запустила рейс Ереван - Батуми - Ереван. Об этом говорится в официальном сообщении компании "Армения - Международные аэропорты".

Полеты по новому маршруту будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам. Информацию о наличии и приобретении авиабилетов пассажиры могут получить на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, что 4 мая авиакомпания Flyone Armenia запустила регулярные рейсы из армянского Гюмри в Сочи и обратно. Полеты по этому направлению осуществляются один раз в неделю по понедельникам.

Компания "Армения - Международные аэропорты" выступает оператором ереванского аэропорта "Звартноц" и аэропорта "Ширак" в Гюмри.