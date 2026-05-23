США готовы возобновить атаки на Иран при провале переговоров

Президент США допускает возобновление огня, если с Ираном не будет достигнуто договоренностей. Он подчеркнул, что новые атаки будут масштабнее.

Отсутствие сделки между Соединенными Штатами и Ираном приведет к возобновлению огня. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях американский президент Дональд Трамп.

"Либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет, мы вернемся на передовую, и бои возобновятся, но масштабнее и сильнее, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет!"

– глава Белого дома

По данным СМИ, проект соглашения между США и Ираном готов на 95%. В настоящее время стороны продолжают обсуждать детали по ядерной программе и Ормузскому проливу.

Трамп заявил ранее, что морская блокада Ирана сохранится до подписания меморандума. Он также в очередной раз отметил, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.