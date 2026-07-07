Тело альпиниста эвакуировали из ущелья в Кабардино-Балкарии

В МЧС РФ по КБР сообщили о завершении поисково-спасательных работ в ущелье Адыл-су. Тело мужчины, который погиб во время восхождения на гору, эвакуировали на вертолете.

В Кабардино-Балкарии завершилась эвакуация тела 45-летнего альпиниста из Москвы, погибшего на днях при восхождении на одну из гор. Об этом сказано в сообщении Главного управления МЧС по региону.

Изначально спасатели собирались эвакуировать тело в пешем порядке, однако из-за непогоды и сложности маршрута в условиях камнепада и крутизны склонов было принято решение задействовать вертолет.

"По состоянию на 18:25 мск поисково-спасательные в ущелье Адыл-су завершены. Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с применением коммерческого вертолета эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов"

– пресс-служба

Альпинист из Москвы погиб 10 июля при восхождении на гору "Монгольской Народной Республики"

10 июля при восхождении на гору "Монгольской Народной Республики" 45-летний альпинист из Москвы получили травмы, несовместимые с жизнью. Вместе с ним восхождение совершал еще один альпинист, он не пострадал.