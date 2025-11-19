"ЮВТ Аэро" и "Азимут" отложили рейсы из Калуги в Сухум

Компании "ЮВТ Аэро" и "Азимут" отложили пассажирские рейсы из Калуги в Казань и Сухум до конца сентября текущего года.

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" отложила перелеты по маршруту Казань — Калуга — Сухум и в обратном направлении до конца сентября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Калуги.

Представитель аэропорта Калуги объяснил решение регулярно вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства. Поскольку перевозчик планировал летать в Абхазию до сентября, программа перенесена на неопределенный срок.

Отметим, международные рейсы в Сухум должны были начаться 10 июня, однако ни один перелет не состоялся из-за постоянных ограничений. Кроме того, на текущей неделе свои вылеты из Калуги отложила авиакомпания "Азимут".