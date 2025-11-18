Вестник Кавказа

"Азимут" свяжет Сочи и Эр-Рияд прямыми рейсами

Рейсы из Сочи в Эр-Рияд начнет выполнять "Азимут" в конца марта следующего года. Отправиться в столицу Саудовской Аравии можно будет два раза в неделю.

Самолеты авиаперевозчика "Азимут" начнут выполнять рейсы из Сочи в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Авиасообщение будут запущено в марте следующего года, проинформировали в пресс-службе авиаперевозчика. 

"Авиакомпания "Азимут" развивает маршрутную сеть из международного аэропорта Сочи и информирует о начале полетов в Эр-Рияд"

– пресс-служба авиакомпании

Согласно информации авиакомпании, рейсы будут выполняться с конца марта два раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. 

Ранее стало известно о запуске рейсов из Сочи в Аланью. Полеты будут выполняться раз в неделю.

