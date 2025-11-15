Когда откроются горнолыжные трассы в Сочи?

Открытие сезона катания на горных лыжах в Сочи стартует примерно через месяц. В городе-курорте также откроются зимние пляжи.

Катание на горных лыжах в Сочи начнется в этом году приблизительно в середине декабря, рассказал заммэра города-курорта Сергей Сомко.

"По плану горнолыжные склоны откроют катание с 15 по 20 декабря"

– Сергей Сомко

Чиновник уточнил, что сейчас город активно готовится к Новому году, все праздничное оформление будет установлено к 1 декабря.

Заммэра добавил, что в скором времени на курорте будут запущены 33 зимних пляжа, отличить которые можно будет по золотистым флагам. На них обеспечат сезонную инфраструктуру, а также оборудование для занятий спортом, включая площадки для воркаута, передает "Интерфакс".

Сомко отметил, что, таким образом, туристы, которые будут проводить в Сочи новогодние праздники, смогут и покататься на лыжах, и отдохнуть на морских пляжах.