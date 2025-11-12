В Сочи открылся первый за 25 лет санаторий

В Сочи открылся санаторий, который стал первым построенным в регионе за четверть века. Проживание доступно в течение всего года.

В Хостинском районе состоялось открытие санатория. Он стал первым построенным в Сочи за последние 25 лет.

Посетители санаторного комплекса смогут получить как традиционные лечебные процедуры на основе минеральных вод, грязе- и водолечения, так и актуальные методики оздоровления – криотерапию, митохакинг, нейронутрициологию

Отдыхающие смогут разместиться в одном из 354 номеров санатория. К услугам гостей также доступны "Медицинские Сюиты", которые оборудованы инфракрасной сауной и медицинским оборудованием.

На территории санатория расположен зимний сад с тропическими растениями, где высажены 100-летние папоротники. Отдыхающие могут воспользоваться бюветами с минеральной водой.

Санаторий готов принимать гостей круглый год. Стоимость проживания начинается от 15 тыс рублей, передает РИА Новости.