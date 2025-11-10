В Сочи к 2030 году заработает высокотехнологичный медцентр

Крупный инвестиционный проект стоимостью 5,5 млрд рублей внедряют власти курортного Сочи – это строительство современного медицинского центра, который поспособствует дальнейшей стратегии развития города.

На территории бывшего пансионата "Нева" в Центральном районе Сочи планируется реализация проекта строительства современного медицинского центра. Объект будет создан в структуре и на основе ресурсов Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Глава Сочи отметил, что инициатива нацелена на устойчивый эффект в долгосрочной перспективе.

"В проект будет вложено 5,5 млрд рублей инвестиций, что позволит создать в центре современный объект в сфере медицинского и оздоровительного туризма. Такие проекты задают новые стандарты качества отдыха и закладывают основу для будущего развития Сочи как ведущего бальнеологического курорта страны"

– Андрей Прошунин

Введение объекта в эксплуатацию станет ощутимой поддержкой для местного рынка труда, так как создаст 210 новых рабочих мест, добавил градоначальник.

Ранее власти Краснодарского края сообщили о потенциале реализации порядка 60 инвестиционных проектов в Сочи сроком до 2033 года, среди которых - объекты индустрии гостеприимства и санаторно-курортной отрасли. Общая сумма предварительно оценивается в 650,4 млрд рублей с потенциалом создания 25 тыс рабочих мест.