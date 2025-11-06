Сочи может стать культурной столицей РФ 2027 года

Город Сочи наряду с 28 городами принимает участие во всероссийском конкурсе за титул "Культурная столица 2027".

Краснодарский край стал участником ежегодного конкурса "Культурная столица России 2027 года". Регион представляет город Сочи, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко.

Конкурс продлится до 5 декабря текущего года, всероссийское голосование осуществляется на платформе "Госуслуги". Всего, помимо Сочи, в нем принимает участие 28 городов России. На сегодняшний момент за город проголосовало уже свыше 81 тыс россиян.

"Среди номинантов – Сочи, что вполне закономерно. Такого количества фестивалей, как в этом городе, не проходит больше нигде на Кубани. Сочи принимает вокальные, танцевальные, театральные конкурсы и фестивали"

– Александр Руденко

Город развивается в культурной сфере: здесь регулярно проводятся фестивали разных направлений, функционируют пять городских музеев, театры и концертные залы. До конца текущего года анонсировано проведение около 50 крупных культурных мероприятий.

Напомним, что культурной столицей России в 2025 году является Грозный. В 2026 году это звание перейдет к Омску.