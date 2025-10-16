Вестник Кавказа

Горнолыжные курорты Сочи оказались самыми популярными в России

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Эксперт Российского союза туриндустрии Сергей Ромашкин назвал самые популярные у россиян горнолыжные курорты – все они расположены в Сочи.

Сочинские горнолыжные курорты пользуются заслуженной любовью у россиян – они вошли в топ-3 самых популярных локаций для катания в России, рассказал эксперт РСТ, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он уточнил, что, судя по бронированиям на грядущий сезон, горнолыжники выбирают для отдыха три курорта, расположенные в поселке Красная Поляна, то есть Роза Хутор, Красная Поляна и Газпром.

"Я думаю, что составить им конкуренцию в ближайшие годы ни одному курорту не удастся"

– Сергей Ромашкин

Эксперт добавил, что даже курорт Архыз, несмотря на постоянное развитие, создание новых трасс и "канаток", на рост турпотока на 20-25% каждый год, едва ли сможет в ближайшие пять лет вступить в соревнование с сочинскими курортами.

