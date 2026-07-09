КСИР объявил о бессрочном закрытии Ормузского пролива

В КСИР официально заявили о том, что Ормузский пролив полностью закрыт для транзита судов до тех пор, пока США не прекратят любое вмешательство в дела региона.

Ормузский пролив закрыт для прохода до особого распоряжения в связи с нестабильной ситуацией безопасности. Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил КСИР.

В ведомстве заявили, что на фоне внешнего вмешательства несколько судов попытались проследовать по несанкционированным маршрутам. По данным военных, одно из судов отключило навигационные системы, проигнорировало требования изменить курс и было остановлено предупредительным огнем.

Проход через Ормузский пролив будет закрыт до прекращения вмешательства США в регионе. Ответственность за возможные последствия КСИР возложил на США, Израиль и страны с американскими военными базами, пригрозив ударами по новым объектам в случае атак на Иран.

Напомним, накануне в Маскате состоялись переговоры представителей Ирана, Омана и Катара об открытии Ормузского пролива. По сообщениям СМИ, стороны обсуждали заявление о полном открытии "срединной линии", а также инициативу Омана по созданию двух маршрутов, один из которых контролировался бы Тегераном, а во втором действовало бы свободное судоходство по довоенным правилам.