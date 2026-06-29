Рейсы El Al Москва - Тель-Авив отменены до осени

Авиакомпания El Al ни в июле, ни в августе не будет выполнять рейсов между Москвой и Тель-Авивом. Перевозчик объявил об отмене рейсов на данном направлении до сентября.

Израильский перевозчик El Al отменил авиарейсы из Москвы в Тель-Авив до осени, говорится в сообщении авиакомпании.

"EL AL Israel Airlines информирует об отмене рейсов LY611/612 и LY613/614 до 01 сентября 2026 года"

– компания

Отметим, что ранее перевозчик сообщал об отмене рейсов между Москвой и Тель-Авивом до конца июня. Теперь отменить рейсы решено до сентября.

При этом авиасообщение между Россией и Израилем сохраняется, полеты между городами двух стран выполняет несколько российских авиакомпаний.