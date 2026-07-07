Совместное военное производство обсудили Баку и Анкара

Глава Минобороны Азербайджана встретился с председателем турецкой компании Baykar. Одно из обсуждаемых тем стало производство БПЛА.

В Баку состоялась встреча главы Минобороны Азербайджана Закира Гасанова и турецкой делегации, возглавляемой председателем правления компании Baykar Сельчуком Байрактаром. Об этом сообщили 10 июля в азербайджанском министерстве.

Закир Гасанов подчеркнул, что важно продолжать наращивать совместный производственный потенциал за счет внедрения передовых технологических инноваций.

В свою очередь, Сельчук Байрактар акцентировал внимание на том, что взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление военного и военно-технического сотрудничества Анкары и Баку.

Стороны подробно поговорили о производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств радиоэлектронной борьбы, а также рассмотрели другие направления сотрудничества.

Отмечается, что встрече также присутствовал посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.