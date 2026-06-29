Грузинские вина представили на международных площадках в 16 странах мира

В целях расширения экспортных рынков правительство Грузии организовало масштабные дегустации и презентации местной винодельческой продукции на территории 16 стран мира.

Грузия в рамках кампании по продвижению местной продукции представила свои вина на 11 крупных международных фестивалях и провела почти 80 специализированных дегустаций, охватив в общей сложности 16 государств. Об этом сообщает Агентство вина республики.

"Популяризация грузинского вина на стратегических рынках – приоритет правительства Грузии"

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При финансовой и организационной поддержке агентства грузинские вина продемонстрировали на площадках в Японии, Италии, Словении, Греции, США, Австрии, Великобритании и Беларуси. Кроме того, профильные презентации состоялись еще в десяти государствах, включая Германию, Францию, Турцию и Южную Корею.

Помимо зарубежных кампаний, в самой Грузии провели 15 выставок и форумов, а также девять винных туров для иностранных экспертов и прессы. В этих мероприятиях поучаствовали около 200 виноделен.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году профильное агентство потратило на маркетинговую деятельность 17,4 миллиона лари (около $6,4 млн), что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Целенаправленные рекламные кампании в США, Европе и Азии для диверсификации рынков сбыта реализуются с 2013 года.

Виноделие в Грузии существует порядка восьми тысяч лет. Страна является родиной для 500 из 4000 известных в мире сортов винограда, а традиционная технология выдержки напитка в кувшинах квеври с 2013 года признана объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.