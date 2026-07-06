Галибаф заявил о нарушении меморандума Вашингтоном

Запугивания ни к чему не приведут, эта эпоха закончилась, заявил Галибаф. Также он указал на нарушения американской стороной ряда пунктов меморандума.

США нарушили меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном по нескольким пунктам, об этом заявил этим утром спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

"Эпоха запугивания и вымогательства кончилась. Это ни к чему не приведет. Мы не сдадимся"

– Галибаф

Спикер иранского парламента заявил, что американская сторона нарушила меморандум, наблюдаются несоблюдение правил Ирана по проходу судов через Ормузский пролив; "постоянные угрозы новых ударов; возобновление нефтяных санкций; атаки на южный Иран" и действия Израиля в Ливане.

Отметим, что в ночь на среду США нанесли удары по более чем 80 целям в Иране, этим утром Иран ответил: по сообщениям КСИР, под удар попали базы США в Кувейте и Бахрейне.