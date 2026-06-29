МОК снял санкции с российских спортсменов

Исполнительный комитет МОК решил снять с российских спортсменов ограничения на участие в международных соревнованиях. Кроме того, МОК временно восстановил членство ОКР.

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил санкции в отношении спортсменов из России, запрещавшие им участвовать в международных соревнованиях. Об этом сказано в распространенном 7 июля заявлении МОК.

Кроме того, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России.

"Исполнительный комитет МОК временно отменил приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года" – МОК

Глава Минспорта РФ и руководитель ОКР Михаил Дегтярев заявил также об отмене всех проверок на нейтральность российских спортсменов.

"МОК снял свой запрет на проведение международных соревнований в России. Спортсмены, вновь возвращающиеся на международную арену, временно будут тестироваться ITA (Международным агентством по тестированию) до восстановления РУСАДА, этот процесс уже идет полным ходом"

– Михаил Дегтярев