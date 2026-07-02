Средний коридор обсудили представители Азербайджана и США в Баку

Азербайджан и США на встрече в Баку обсудили развитие Среднего коридора, сообщил глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, в переговорах, помимо него, принимали участие глава SOCAR Ровшан Наджаф и делегация во главе с американским сенатором Стивом Дэйнсом.
На встрече было подтверждено, что стратегическое партнерство Баку и Вашингтона успешно развивается благодаря политической воле глав государств на базе взаимного доверия.
По словам Микаила Джаббарова, участники переговоров обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде областей, в том числе в торговле и инвестициях, энергетике и промышленности, ИИ и цифровой экономике, а также критически важных полезных ископаемых.
"Особое внимание было уделено роли Среднего коридора в укреплении международной торговли, региональной взаимосвязанности и экономической интеграции"
– Микаил Джаббаров