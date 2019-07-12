Экс-министру обороны Грузии вынесли приговор

В Грузии окончилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Минобороны Бачо Ахалая. Он публично призывал к насильственной смене власти.

В Тбилиси вынесен приговор бывшему министру обороны Грузии Бачо Ахалая, об этом пишут местные СМИ.

Как установило следствие, на судебном заседании 16 февраля экс-глава Минобороны сделал заявление с призывом свергнуть основателя правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетного председателя Бидзину Иванишвили.

На основании этих высказываний было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК Грузии – публичные призывы к насильственной смене конституционного строя и свержению власти.

Самое суровое наказание по этой статье – три года лишения свободы. Ахалая суд приговорил к 2,5 годам заключения.

При оглашении приговора осужденного в зале суда не было.