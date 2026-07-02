Вестник Кавказа

Акция ко Дню домбры Казахстана прошла в Москве

Посольство Казахстана в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В преддверии Национального дня домбры Казахстана в российской столице состоялась музыкальная акция. Она прошла у памятника Абаю.

Музыкальную акцию, посвященную отмечаемому завтра в Казахстане Дню домбры, устроили в Москве, о событии сообщило посольство РК в РФ.

Мероприятие прошло у памятника Абаю Кунанбаеву, неподалеку от здания, где располагается дипмиссия.

В ходе него выступили творческие коллективы московского АНО "Казахский культурный центр" и Национально-культурной автономии казахов "АК ЖОЛ" из Самары.

Еще одно выступление прошло в посольстве Казахстана в России на Чистых Прудах.

Напомним, что праздник Национальный день домбры появился в 2018 году. Его отмечают каждый год в первое воскресенье июля.

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