Акция ко Дню домбры Казахстана прошла в Москве

В преддверии Национального дня домбры Казахстана в российской столице состоялась музыкальная акция. Она прошла у памятника Абаю.
Музыкальную акцию, посвященную отмечаемому завтра в Казахстане Дню домбры, устроили в Москве, о событии сообщило посольство РК в РФ.
Мероприятие прошло у памятника Абаю Кунанбаеву, неподалеку от здания, где располагается дипмиссия.
В ходе него выступили творческие коллективы московского АНО "Казахский культурный центр" и Национально-культурной автономии казахов "АК ЖОЛ" из Самары.
Еще одно выступление прошло в посольстве Казахстана в России на Чистых Прудах.
Напомним, что праздник Национальный день домбры появился в 2018 году. Его отмечают каждый год в первое воскресенье июля.