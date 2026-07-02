Уиткофф и Кушнер готовы отправиться и в РФ, и на Украину – СМИ

Американские СМИ пишут, что спецпосланник американского президента Уиткофф и предприниматель Кушнер уже готовы приехать и в Россию, и на Украину для оказания посреднических усилий, если возникнут новые вопросы для обсуждений.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер готовы отправиться в Россию и на Украину, если возникнут новые вопросы для обсуждений, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

"Кушнер и Уиткофф готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждений"

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Как пишет издание, переговорщики почти ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта.

Согласно информации источника, украинская сторона выразила свое разочарование действиями американских посредников, и заявила, что все еще ожидает их визита в Украину.

При этом в Москве неоднократно выражали стремление продолжать диалог, пишет New York Times.

В частности, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что даты поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы.