Президент Ирана принял премьер-министра Армении

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня принял в своей резиденции в Тегеране премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прибывшего с рабочим визитом для участия в официальной церемонии прощания с Али Хаменеи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в ходе рабочего визита в Тегеран в связи с участием в официальной церемонии прощания с покойным верховным лидером ИРИ Али Хаменеи провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Глава армянского правительства на встрече с президентом ИРИ еще раз выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера страны Али Хаменеи, подчеркнув, что Армения разделяет скорбь иранского народа, передает NEWS.am.

Масуд Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Пашиняна за прибытие в Тегеран, отметив: Иран высоко ценит позицию, занятую правительством Армении в отношении ИРИ в сложной ситуации, а также оказанную стране гуманитарную поддержку.

Президент Ирана поздравил армянского лидера с победой на парламентских выборах, выразив уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь последовательно развиваться и укрепляться.

Также в ходе встречи лидеры двух стран обсудили региональные вопросы, отметив: на первом плане сегодня – последовательные шаги по укреплению мира, стабильности и регионального сотрудничества.

В армянскую делегацию также вошли вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совбеза Армен Григорян и заместитель главы МИД страны Ваагн Костанян.