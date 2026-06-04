Казахстан хочет укрепить связи с администраций Трампа

Глава Казахстана принял старшего вице-президента по делам Ближнего Востока, Турции и Центральной Азии Торговой палаты США. Стороны поговорили о расширении взаимодействия в различных сферах.

Состоялась встреча президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и старшего вице-президента Торговой палаты США Хуша Чокси. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 2 июля на сайте главы казахстанского государства.

В ходе встречи лидер республики обратил внимание на стратегический характер торгово-экономического и инвестиционного партнерства между Казахстаном и США, подтвердив готовность укреплять конструктивное взаимодействие с администрацией Дональда Трампа.

Президент Казахстана также отметил, что Астана привержена обеспечению благоприятного инвестиционного климата для американского бизнеса.

"Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах освоения критически важных минералов, энергетики, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта, транспортной взаимосвязанности, передовых технологий, сельского хозяйства и финансовых услуг"

– пресс-служба президента РК

В свою очередь, старший вице-президент Торговой палаты США заявил, что страны обладают высоким потенциалом для развития двусторонних связей и выразил готовность к реализации совместных проектов в ряде стратегически важных отраслей.