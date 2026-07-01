В Европе признали неизбежность платы за проход судов через Ормуз – СМИ

Bloomberg: европейские страны считают неизбежной систему оплаты прохода судов по Ормузскому проливу. США сопротивляются инициативе.

Европейские страны склоняются к неизбежности платы за проход через Ормузский пролив, передает Bloomberg.

Ведущие европейские страны, отмечает издание, готовы к изменившемуся порядку вещей, однако настаивают, чтобы Оман и Иран не делили проходящие корабли по национальному признаку. Париж и Лондон также рассчитывают на создание морской комиссии для разминирования пролива.

При этом размер выплат пока не установлен. Интересно отметить, что США пытаются воспрепятствовать планам Ирана и Омана, так как введение платы создаст прецедент для других морских стран с похожей ситуацией.

Маскат в настоящее время склоняется к модели контроля Малаккского пролива в Азии, где Индонезия, Малайзия и Сингапур взимают плату за навигационные услуги для судов.