Вестник Кавказа

В Европе признали неизбежность платы за проход судов через Ормуз – СМИ

В Европе признали неизбежность платы за проход судов через Ормуз – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Bloomberg: европейские страны считают неизбежной систему оплаты прохода судов по Ормузскому проливу. США сопротивляются инициативе.

Европейские страны склоняются к неизбежности платы за проход через Ормузский пролив, передает Bloomberg. 

Ведущие европейские страны, отмечает издание, готовы к изменившемуся порядку вещей, однако настаивают, чтобы Оман и Иран не делили проходящие корабли по национальному признаку. Париж и Лондон также рассчитывают на создание морской комиссии для разминирования пролива. 

При этом размер выплат пока не установлен. Интересно отметить, что США пытаются воспрепятствовать планам Ирана и Омана, так как введение платы создаст прецедент для других морских стран с похожей ситуацией. 

Маскат в настоящее время склоняется к модели контроля Малаккского пролива в Азии, где Индонезия, Малайзия и Сингапур взимают плату за навигационные услуги для судов.

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