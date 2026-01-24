Кириенко и Гунба встретились на реконструированной набережной Диоскуров в Сухуме

Сергей Кириенко и Бадра Гунба осмотрели набережную Диоскуров в Сухуме, которую привели в порядок на средства российских регионов. Набережная официально откроется завтра.

Президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили набережную Диоскуров в Сухуме, где завершились работы по реконструкции. Объект восстановили на российские средства.

"Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и Сергей Кириенко посетили обновленную набережную Диоскуров, где ознакомились с итогами масштабного проекта, проверив готовность к торжественному открытию 3 июля. В осмотре также принял участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров"

– пресс-служба президента Абхазии

Отметим, что реконструкция набережной проводилась при поддержке ряда российских регионов – Башкортостана, Татарстана, Нижнего Новгорода. В ближайшее время в Сухуме должны восстановить пирс, с проектом помогают власти Краснодарского края.

Открытие набережной состоится завтра, 3 июля. Общая протяженность набережной составляет около 2 км.