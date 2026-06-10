Российские "звездные" отели проверят на соответствие своему статусу

Минэкономразвития России призвало отели, получившие звездную классификацию, не относиться к своей "звездности" как к обычной формальности, а стать безусловным гарантом качества для туристов.

Категории "звездности", которые присваиваются российским отелям, должны соответствовать их качеству обслуживания и стать для туристов официальным статусом средства размещения, заявили в Минэкономразвития России на заседании Совета по классификации.

"Новая система классификации работает больше года. Сегодня в реестре 30,5 тыс действующих средств размещения. Гостиницы, кемпинги, базы отдыха. Половина из них - это объекты, которых раньше в реестре не было. Теперь они учтены"

- министр экономического развития России Максим Решетников

В то же время, присвоение звезд – не разовая акция и не пустая формальность: сейчас министерство в ручном режиме совместно с Росаккредитацией проводит проверку таких средств размещения, сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев, передает портал "Это Кавказ".

Цель таких проверок – соответствие уровня "звездности" отеля и реального качества услуг, предоставляемого им путешественникам. Категория должна стать безусловным гарантом качества и ориентиром, чтобы турист мог реально выбирать, где остановиться, не по субъективным отзывам и фотографиям в интернете, а по официальному статусу гостиницы, информирует пресс-служба министерства.

Еще одной темой прошедшего заседания стала аттестация экспертов по классификации и выявление нелегальных средств размещения в регионах. Министр на нем поставил во главу угла качество и безопасность услуг размещения туристов.