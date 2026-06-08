Туризм превысил 3% от ВВП России в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о доле туризма в экономике России и востребованности путешествий по стране.
"За прошлый год ее (туристической отрасли - прим. ред.) доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%"
– Михаил Мишустин
Он отметил, что руководство страны уделяет особое внимание поддержке отрасли туризма и гостеприимства. В рамках нацпроекта реализуются различные проекты, развивается инфраструктура.
Решения по поддержке туристической индустрии помогли сохранить положительную динамику в этой сфере, открылись новые отели, горнолыжные курорты, аквапарки, вырос внутренний турпоток, добавил премьер.
"Количество номеров в различных категориях уже превышает 1 млн. <…> Люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 млн"
– Михаил Мишустин
Также вырос поток иностранных гостей в Россию, чему помогло введение безвиза для граждан Китая, Саудовской Аравии, Омана, отметил он в видеоприветствии в адрес участников VI Международного туристического форума "Путешествуй!".