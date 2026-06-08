Вестник Кавказа

Туризм превысил 3% от ВВП России в 2025 году

Вещи у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году вклад туризма в ВВП России составил 3,1%, внутренний турпоток превысил 92 млн, поделился Мишустин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о доле туризма в экономике России и востребованности путешествий по стране.

"За прошлый год ее (туристической отрасли - прим. ред.) доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%"

– Михаил Мишустин

Он отметил, что руководство страны уделяет особое внимание поддержке отрасли туризма и гостеприимства. В рамках нацпроекта реализуются различные проекты, развивается инфраструктура.

Решения по поддержке туристической индустрии помогли сохранить положительную динамику в этой сфере, открылись новые отели, горнолыжные курорты, аквапарки, вырос внутренний турпоток, добавил премьер.

"Количество номеров в различных категориях уже превышает 1 млн. <…> Люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 млн"

– Михаил Мишустин

Также вырос поток иностранных гостей в Россию, чему помогло введение безвиза для граждан Китая, Саудовской Аравии, Омана, отметил он в видеоприветствии в адрес участников VI Международного туристического форума "Путешествуй!".

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