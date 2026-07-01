Вестник Кавказа

Парламентская фракция "Гражданского договора" получила нового руководителя

Герб Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Арусяк Манавазян возглавит парламентскую фракцию "Гражданского договора". Она заменит на этом посту Айка Конджоряна.

Главой парламентской фракции правящей партии Армении "Гражданский договор" назначена Арусяк Манавазян.

По данным армянских СМИ, кандидатура Манавазян была одобрена правлением политической организации. 

Манавазян на этом посту заменила Айка Конджоряна, который теперь будет работать на должности вице-спикера Национального собрания.

Арусяк Манавазян в июле исполнится 40 лет. После обучения в Ереванском университете она работала бухгалтером в коммерческих структурах, а также в партии "Гражданский договор". Депутатом парламента страны стала в 2021 году.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.