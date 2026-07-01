Парламентская фракция "Гражданского договора" получила нового руководителя

Арусяк Манавазян возглавит парламентскую фракцию "Гражданского договора". Она заменит на этом посту Айка Конджоряна.

Главой парламентской фракции правящей партии Армении "Гражданский договор" назначена Арусяк Манавазян.

По данным армянских СМИ, кандидатура Манавазян была одобрена правлением политической организации.

Манавазян на этом посту заменила Айка Конджоряна, который теперь будет работать на должности вице-спикера Национального собрания.

Арусяк Манавазян в июле исполнится 40 лет. После обучения в Ереванском университете она работала бухгалтером в коммерческих структурах, а также в партии "Гражданский договор". Депутатом парламента страны стала в 2021 году.