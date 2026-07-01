Армения начала восстанавливать ж/д участки к границам с Турцией и Азербайджаном

Премьер Армении сообщил о начале процессов, направленных на восстановление ж/д участки к границам с Турцией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что республика реализует работы самостоятельно.

Армения приступила к восстановлению участков железных дорог к границам с Турцией и Азербайджаном. Об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Мы уже начали процессы, которые направлены на восстановление участков железной дороги Гюмри - Ахурик (к границе с Турцией – прим. ред) и у Ересха (на границе с Азербайджаном – прим.ред), и мы реализуем эти работы"

– глава армянского правительства

Он также подчеркнул, что Армения продолжит обсуждать с российскими партнерами вопросы, касающиеся эксплуатации железных дорог страны,

"Что касается остального участка, мы продолжим рабочие обсуждения, в том числе с нашими российскими партнерами, и наши позиции не изменились и не изменятся"

– Никол Пашинян

Напомним, в 2008 году железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление компании "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) на 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

В феврале этого года премьер Армении сообщил, что они предлагают российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики какому-то из государств, дружественных и РФ, и Армении. Среди возможных вариантов он назвал Казахстан, Катар и Обхединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).