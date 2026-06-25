Первый самолет из Омана прибыл в Сочи с полной загрузкой

Из оманской столицы – Маската – был совершен первый пассажирский рейс в Сочи. Самолет приземлился в РФ с полной загрузкой.

Первый пассажирский рейс из Маската приземлился в Сочи с полной загрузкой, передают российские СМИ.

Уточняется, что рейс между столицей Омана и черноморским курортом был осуществлен национальной авиакомпанией – Oman Air.

Планируется, что вылеты будут совершаться каждую неделю бортом Boeing 737-8 Max: в четверг и пятницу – из Маската и Сочи соответственно, поведали в международном аэропорту Сочи.

Сегодня в город-курорт прибыли 150 пассажиров, большинство из них – граждане Омана.

Для встречи гостей на перроне подготовили водную арку, а фольклорный ансамбль в национальных костюмах исполнил русский танец и предложил иностранным туристам традиционный каравай.

Чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх отметил, что появление такого авиа направления, как Сочи-Маскат только укрепляет связи между странами.

"Мне очень приятно быть с вами сегодня, чтобы праздновать это событие - первый прилет рейса из Маската в красивый город Сочи. Это очень важный шаг для нас, для Омана. Я рад сотрудничеству между двумя странами, которые укрепились с помощью этого рейса"

– Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх

Также, пассажиры, которые планируют отправиться из Сочи в Маскат в пятницу, уже прошли регистрацию.

Как рассказали сотрудники сочинского аэропорта, часть туристов используют Оман в качестве транзита, поскольку страна граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом.

Стоимость перелетов по направлению Оман-Сочи начинается с 20 тыс рублей, время в пути составляет около четырех часов.

Кроме того, прямым рейсом в Маскат можно долететь из Москвы.

Напомним, с 2025 года между Россией и Оманом действует безвизовый режим.