Отдых в Сочи: море прогрелось до 25 градусов

Морская вода в Сочи прогрелась до 25 градусов и безопасна для купания, что подтверждает Роспотребназдор, сообщил мэр курорта. Работают около 180 пляжей.

Черное море у берегов Сочи к концу июня прогрелось до комфортных 25 градусов, рассказал градоначальник Андрей Прошунин.

"В этом сезоне на нашем побережье открылись порядка 180 благоустроенных пляжных территорий, способных единовременно принять до 300 тыс. человек. Море прогрелось до комфортных 24-25 градусов, Роспотребнадзор подтверждает: вода безопасна"

– Андрей Прошунин

Глава курорта добавил, что на сочинских пляжах работают спасатели, а также охрана – она следит за общественным порядком наряду с правоохранителями.

"Турпоток уже превысил 3 млн туристов и процесс бронирований на лето устойчивый. Все службы координирует межведомственный летний штаб, любые временные ограничения, если и возникают, действуют короткий период и на общую благоприятную атмосферу и концепцию пляжного отдыха не влияют"

– Андрей Прошунин

Ранее синоптики назвали курорты с самой теплой морской водой, неделю назад по прогреву воды лидировали Геленджик и Ейск.