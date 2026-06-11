Названы курорты России с самым теплым морем на сегодня

На сегодняшний день максимальная температура морской воды на российских курортах составляет 23 градуса. Сильнее всего море прогрелось на Кубани.
Морские курорты России с самой теплой водой на 19 июня перечислила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"В районе Калининграда, Алушты - 17 градусов, в Ялте и Феодосии - 18, в Евпатории и Туапсе - 20, в Анапе - 21, в Геленджике и Ейске - 23"
– Марина Макарова
Она уточнила, что Ейск на Азовском море – единственный курорт, где за последние дни температура воды не повысилась, а понизилась, причем сразу на три градуса. По мнению метеоролога, причиной тому может быть неустойчивая погода на Юге России, передает ТАСС.