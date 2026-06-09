В Анапе для купания открыты 49 пляжей

Почти 50 пляжей в Анапе уже получили разрешение на открытие сезона, еще 18 проходят экспертизу Роспотребнадзора, поделились в правительстве РФ.

Разрешение на открытие пляжного сезона в Анапе на 11 июня 2026 года получили 49 пляжей, это этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу"

– пресс-служба правительства

Работы по устранению последствий разлива мазута продолжаются. Пляжи Анапы отсыпают дополнительным слоем чистого песка, привезенного с карьеров. Проводимые работы находятся на контроле Роспотребнадзора.

Продолжается мониторинг акватории Черного моря и побережья, новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано.

"С начала работ очищено более 3,6 тыс км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс т загрязненного песка и грунта"

– пресс-служба правительства

Ранее на этой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в Анапе песок чище, чем на Лазурном берегу.