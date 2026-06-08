Песок в Анапе чище, чем на Лазурном побережье – Чернышенко

В Анапе песок чище, чем на Лазурном берегу, часть пляжей курорта после проверки Роспотребнадзора открыты для туристов, поделился Чернышенко.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о ситуации с пляжами в Анапе в этом году и назвал факторы, которые способствуют росту внутреннего туризма.

В этом году с мая по сентябрь турпоток в стране вырастет примерно на 4%, ожидается порядка 48 млн поездок, поведал вице-премьер. Наиболее востребованным направлением он назвал морские курорты.

"Наши туристы традиционно едут и на курорты Черного моря, Каспийского, Азовского теперь"

– Дмитрий Чернышенко

Важным фактором роста потока туристов он назвал возобновление работы ряда аэропортов Юга России. Также назначены дополнительные поезда на южные курорты, все популярнее становится автотуризм.

Он рассказал в беседе с ТАСС в рамках ПМЭФ о ситуации с пляжами в Анапе после ликвидации последствий разлива мазута. На вопрос, все ли нормально в Анапе, вице-премьер ответит утвердительно.

"Я думаю, что да, там песок чище, чем на Лазурном побережье. Ряд пляжей уже получили положительные заключения Роспотребнадзора и открыты к приему туристов"

– Дмитрий Чернышенко

Лазурным берегом называют побережье Средиземного моря, протянувшее от Марселя до границы Франции с Италией.