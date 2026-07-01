Инспекторы МАГАТЭ могут вернуться в Иран в ближайшие недели

Инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана могут возобновиться в течение нескольких недель. Старт инспекций зависит от сроков заключения США и Ираном окончательного соглашения.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал вероятные сроки возвращения инспекторов на ядерные объекты Ирана.

Он напомнил, что в настоящее время доступ на ядерные объекты в Исламской Республике получить не удалось, хотя запросы были направлены. Доступ может быть получен в течение нескольких недель, считает глава МАГАТЭ.

"Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких недель, не сильно позднее. Не забывайте, что в этом меморандуме о взаимопонимании, который они подписали, говорится о 60 днях на достижение соглашения — всеобъемлющего соглашения"

– Рафаэль Гросси

Этот документ, поделился он, затрагивает такие темы, как ядерная программа Ирана, судоходство в Ормузском проливе, территориальная целостность, это непростые вопросы.

"То есть там присутствует целый ряд тем, и все они довольно сложные. Но они сами отвели себе эти два месяца. При этом время идет, так что осталось уже немного меньше. Поэтому я надеюсь, что если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки"

– Рафаэль Гросси

Гросси в беседе с РИА Новости выразил надежду, что с достижением соглашения между США и Ираном у МАГАТЭ появится возможность приступить к реальной работе, которая, "конечно, будет включать доступ к этим объектам".