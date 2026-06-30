Нефть Brent снижается к $70 за баррель

Цены на нефть продолжают идти вниз: этим утром Brent торговалась на бирже по $70,87 за баррель. Такой уровень был достигнут впервые с февраля.

Впервые с февраля биржевые цены на нефть опустились ниже $71 – Brent утром подешевела почти на 1%, до $70,87 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на бирже ICE Futures (Лондон) к 08:11 мск снизились на 0,98% относительно закрытия прошлой сессии, нефть потеряла в цене $0,7 и торговалась по $70,87 за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX опустились на $0,71 (1,04%), до уровня $67,87 за баррель.

Отметим, что накануне Brent в ходе торгов подешевела на 1,89%, WTI – на 1,32%.