Грузия продолжит активное развитие Среднего коридора

Власти Грузии намерены продолжить развитие Среднего коридора, для чего государству необходимо расширять международные связи и выстраивать партнерство с новыми регионами.

В Грузии по-прежнему намерены развивать Средний коридор и четко понимают, какие шаги для этого необходимы. Об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили в эфире программы "Daily Chronicle" телеканала Imedi.

Министр отметила, что для развития Среднего коридора Грузия должна выстраивать отношения со странами из различных регионов и с разными политическими системами.

Бочоришвили пояснила, что на протяжении многих лет грузинская внешняя политика была сосредоточена преимущественно на одном направлении. Однако нынешняя геополитическая ситуация требует углубления контактов с регионами, чье значение на мировой карте продолжает возрастать.

Отметим, в республике планируют до 2032 года инвестировать в транспортную инфраструктуру страны, в частности в развитие Среднего коридора, более 7,5 млрд лари. Инвестиции затронут строительство новых автомагистралей, модернизацию железной дороги, возведение нового международного аэропорта в Тбилиси, а также строительство глубоководного порта Анаклия