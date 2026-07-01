Переговоры Ирана и США: новые даты и перспективы

Переговоры Тегерана и Вашингтона продолжатся в непрямом формате через две недели, передает Al Hadath. Где именно пройдет новая встреча пока неизвестно.

Следующий раунд переговоров Ирана и США запланирован на 18 июля, об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал Al Hadath.

Переговоры в середине июля будут вновь непрямые, они пройдут с участием посредников. Где именно встретятся делегации пока не сообщается.

Ранее непрямые переговоры состоялись в Дохе. Согласно сообщению МИД Катара, на встрече был достигнут позитивный прогресс по вопросам, связанным с меморандумом о взаимопонимании. Стороны условились вскоре продолжить диалог.

Переговоры США и Ирана: что дальше?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил, что в процессе урегулирования наблюдаются определенные подвижки.

"Несмотря на то, что цели администрации Трампа и руководства Ирана совершенно разнятся, а их подходы ко многим проблемам практически противоположные, но стороны во всяком случае заинтересованы в перемирии, в выполнении требований меморандума, в недопущении обострения ситуации вокруг Ирана и вообще в зоне Персидского залива, прежде всего между США и ИРИ", – пояснил он.

"Так что я думаю, что общая заинтересованность в перемирии может стать основой для каких-то договоренностей. Едва ли это будут очень масштабные, глобальные договоренности, но к какому-то консенсусу по каким-то вопросам стороны должны прийти", – отметил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН.

Говоря о возможности заключения итогового мирного соглашения, он признал, что дать какой-либо прогноз в этом случае сложно.

"С одной стороны, политика президента США Дональда Трампа непредсказуема. С другой стороны, внутриполитическая ситуация в Иране также не блещет стабильности. И в целом в иранском истеблишменте, в управленческой сфере тоже есть разногласия, которые ведут к неопределенности их политики. Там идет постоянная внутренняя борьба между условно радикалами, представляющими Корпус стражей исламской революции, и, условно говоря, либералами. Либералы согласны на какие-то договоренности со Штатами, а радикалы выступают за жесткую политику вплоть до продолжения боевых действий. Так что непредсказуемость здесь с двух сторон", – заключил Владимир Сажин.