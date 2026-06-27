Современные вызовы безопасности обсудили Тбилиси и Ереван

Глава МВД Грузии в ходе поездки в Армению встретился с директором Службы нацбезопасности РА. Стороны поговорили о ситуации в регионе и современных вызовах безопасности.

В Ереване состоялась встреча директора Службы национальной безопасности Армении Андраника Симоняна и главы МВД Грузии Сулхан Тамазашвили. Об этом рассказали 1 июля в пресс-службе грузинского министерства.

Стороны коснулись текущих процессов на Южном Кавказе и современных вызовов безопасности. Особое внимание было уделено текущему армяно-грузинскому сотрудничестве в пограничной сфере и дальнейшему развития механизмов координации в борьбе с трансграничной преступностью.

Сулхан Тамазашвили отметил в ходе встречи важность тесного взаимодействия по линии двух ведомств. Он также подтвердил готовность к еще большему укреплению будущих отношений в сферах, которые представляют обоюдный интерес.