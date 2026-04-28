Спецслужбы Грузии и Армении договорились развивать сотрудничество

В Ереване состоялась встреча глав спецслужб Грузии и Армении. Стороны обсудили существующие вызовы и условились углублять двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.
В рамках официального визита в Ереван состоялась встреча главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Геки Геладзе с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Андраником Симоняном.
На встрече обсуждалось развитие стратегического партнерства между Грузией и Арменией, региональные процессы, имеющиеся вызовы в сфере безопасности.
Геладзе и Симонян указали на важность дальнейшего углубления сотрудничества между СГБ и СНБ в борьбе с глобальными угрозами.
Глава грузинской спецслужбы пригласил армянского коллегу совершить ответный официальный визит.